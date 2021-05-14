Врач раскрыла, о каких смертельных болезнях говорит кровь из носа

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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , пациент, медсестра, забор крови, центр переливания крови
Атрофический ринит может быть причиной кровотечения Фото:

Кровь из носа может пойти не только из-за механических повреждений слизистой. Причиной кровотечения могут быть полипы и опухоли. Информацией об этом поделилась врач-отоларинголог Анна Колесникова.

«Кровотечение может случиться из-за воспалительных явлений: синусита, аллергического ринита. К дистрофическим изменениям в этой области относятся атрофический ринит, выраженное искривление перегородки носа, травмы. Это может быть банальное ковыряние, инородные тела, перелом костей носа, а также опухоли полости носа, носоглотки и околоносовых пазух. Это может быть кровоточащий полип перегородки носа и достаточно серьезная опухоль: ангиофиброма основания черепа», — рассказала она в беседе с «Пятым каналом».

По словам специалиста, кровь из носа может идти при повышении температуры тела из-за болезни, перегрева или солнечного удара. Еще одной причиной носового кровотечения названы сердечно-сосудистые заболевания.

«Заболевания крови: тромбоцитопеническая пурпура, серповидноклеточная анемия, лейкозы, тромбастения, миелопролиферативные заболевания. Также причиной могут быть эндокринные заболевания. Например, у девочек это может быть заменой менструации — викарная менструация. Носовые кровотечения могут быть в период беременности, а также при опухоли надпочечников — феохромоцитома», — объяснила отоларинголог.

О дефиците крови в организме предупреждал также телеведущий и врач Александр Мясников. Он отметил, что мужчинам с железодефицитной анемией стоит обращаться к врачу, потому что это может быть симптомом рака. По его словам, у женщин такой показатель объясняется регулярными кровопотерями по естественным причинам.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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