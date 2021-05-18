Чайка получил награду от Путина

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Совещание с Генпрокурором РФ Юрием Чайкой. Екатеринбург, чайка юрий
Чайка работает полпредом в СКФО с 2020 Фото:

Полпред президента в СКФО Юрий Чайка награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Об этом говорится в президентском указе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что Чайка награжден «за большой вклад за обеспечение деятельности президента». Также ему в заслугу поставили «многолетнюю добросовестную работу».

Юрий Чайка стал полпредом в СКФО в январе 2020-го. Ранее он являлся генпрокурором РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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