Чайка получил награду от Путина

Чайка работает полпредом в СКФО с 2020 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полпред президента в СКФО Юрий Чайка награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Об этом говорится в президентском указе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что Чайка награжден «за большой вклад за обеспечение деятельности президента». Также ему в заслугу поставили «многолетнюю добросовестную работу».

Юрий Чайка стал полпредом в СКФО в январе 2020-го. Ранее он являлся генпрокурором РФ.