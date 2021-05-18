Депутат из ХМАО вступил в коалицию с «Газпромом» ради выборов

Депутат Думы ХМАО Ринат Айсин заручился поддержкой газовиков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутат думы ХМАО Ринат Айсин вступил в предвыборную коалицию с участниками праймериз «Единой России» от компании «Газпром трансгаз Сургут». Об этом URA.RU сообщил источник в городском политическом истеблишменте.

«Айсин участвует во встречах с избирателями вместе с кандидатами от „Газпрома“. Речь идет об участниках предварительного голосования, которые баллотируются как в городскую думу, так и в региональный парламент. У них есть даже совместные агитационно-пропагандистские материалы», — рассказал инсайдер.

Сам Айсин в разговоре с URA.RU подтвердил факт сотрудничества с участниками праймериз от «Газпром трансгаз Сургут». «Из шести кандидатов-газовиков, которые баллотируются в городскую думу, у трех избирательные округа пересекаются с моим, по которому я иду в думу ХМАО. Есть пересечения и с [генеральным директором „Газпром трансгаз Сургут“] Олегом Ваховским (участвует в праймериз в Тюменскую областную думу — прим. URA.RU). Но здесь не идет речь о каком-то административном ресурсе. Это взаимовыгодное сотрудничество», — заявил Айсин. В пресс-службе «Газпром трансгаз Сургут» не ответили на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Айсин отказался от участия в праймериз «Единой России» в борьбе за кресло депутата Госдумы по Нижневартовскому одномандатному избирательному округу. Хотя изначально он заявлял о подобных планах.