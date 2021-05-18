Новая компания сфокусируется на развитии внутреннего рынка, обладающего значительным потенциалом роста Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Русал» (основатель компании — российский бизнесмен Олег Дерипаска) планирует выделить в отдельную структуру предприятия с высоким углеродным следом. Это поможет холдингу, который будет переименован в AL+, соответствовать новым экологическим требованиям Европы и США. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Каждая из компаний сосредоточится на реализации собственной стратегии развития в интересах акционеров. Так, РУСАЛ сфокусируется на укреплении своих позиций как крупнейшего производителя алюминия с низким углеродным следом, а новая компания — на развитии внутреннего рынка, обладающего значительным потенциалом роста», — говорится в сообщении.

В результате в состав новой компании войдут российские глиноземные активы (Ачинский, Богословский, Уральский, Пикалевский) и алюминиевые заводы (Братский, Иркутский, Новокузнецкий, Волгоградский и Кандалакшский) и добывающие активы (Северо-Уральский бокситовый рудник, Боксит Тимана). Значительная часть старых электролизных мощностей будет перестроена и переведена на самую современную технологию с использованием обожженных анодов. В свою очередь компания «Русал» будет переименована на AL+. Совет директоров «Русала» включил вопрос о смене наименования в повестку дня годового собрания акционеров 24 июня 2021 года.

«Русал» является ведущей компанией мировой алюминиевой отрасли, крупнейшим производителем алюминия с низким углеродным следом. В структуру компании входит 43 заводов на пяти континентах, в том числе предприятия, расположенные в Свердловской области -Уральский алюминиевый завод (Каменск-Уральский), Богословский алюминиевый завод (Краснотурьинск), Североуральский бокситовый рудник (Североуральск).