Избиратели Тюмени проигнорировали возможность, данную им Путиным

В проверке электронного голосования приняли участие 11 тысяч тюменских избирателей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Два района Тюмени стали аутсайдерами по количеству избирателей, принявших участие в тестовом электронном голосовании. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной избирательной комиссии. Закон, позволяющий голосовать по интернету, в прошлом году подписал президент России Владимир Путин.

«Принять участие в электронном голосовании могли лица, подавшие заявку. Наименьшая активность отмечена в административных округах Тюмени. В Ленинском — 1,34% от числа избирателей, в Восточном — 1,71%», — рассказали URA.RU в пресс-службе избирательной комиссии Тюменской области.

В целом же заявки на участие в тестовых электронных выборах подали почти 24 тысячи тюменцев (это 2,14% от общего числа избирателей в регионе). Однако проголосовали всего 10 895 человек, или 45,49%. По информации областного избиркома, это меньше, чем в среднем по России: в стране показатель составляет более 50% от числа заявившихся.

Путин подписал закон об электронном голосовании на выборах в мае прошлого года. Недавно председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что оно будет применяться на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре.

Ранее URA.RU писало, что в 2021 году в Тюменской области онлайн-голосование на выборах проходить не будет. По словам источника агентства, Тюмень, ЯНАО и ХМАО не готовы к перенастройке избирательной системы.