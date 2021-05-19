Соратница экс-мэра требует деньги от челябинского правительства

При Евгении Тефтелеве ОГУП «ОблЦТИ» превратился фактически в семейное предприятие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Соратница осужденного за коррупцию экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева судится со структурой правительства региона за «золотой парашют». Это следует из базы дел Центрального райсуда Челябинска. Ответчиком выступает ОГУП «Областной центр технической инвентаризации» (ОблЦТИ).

«Заявление Юлии Морковиной о взыскании невыплаченной зарплаты, других выплат (и компенсации за их задержку) зарегистрировано 4 февраля. В качестве третьего лица 31 марта было привлечено минимущества региона, после чего рассмотрение дела начали заново», — пояснили URA.RU в суде.

По словам источника URA.RU в правительстве области, Морковина исполняла обязанности начальника ОГУП с 16 октября по 12 декабря 2019 года. «Ее сменил бывший министр имущества области Алексей Бобраков, а Морковина уволилась. От „ОблЦТИ“ она требует компенсацию в размере пяти месячных окладов по расторжению контракта», — пояснил URA.RU собеседник.

«Такие выплаты у нас не предусмотрены», — заявили URA.RU в «ОблЦТИ», подведомственном минимущества региона. Сама Морковина отказалась от комментариев.

По информации URA.RU, Морковина приходится невесткой бизнесмену Михаилу Морковину, в коттедже которого экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев отбывал домашний арест во время суда по делу о коррупции. Его жена Ирина Морозова, также давняя соратница бывшего главы областного центра, руководила ОГУП «Центр технический инвентаризации» с марта 2014 года по октябрь 2019 года, а ее дочь Полина Морозова возглавляла областной фонд имущества. Тефтелев же курировал их работу, когда был вице-губернатором.