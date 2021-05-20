20 мая 2021
19 мая 2021

Полиция и мэрия Ханты-Мансийска разругались из-за парковки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, дорожный знак, работает эвакуатор, стоянка парковка запрещена
В Ханты-Мансийске ликвидируют парковку для полицейских Фото:

В администрации Ханты-Мансийска пообещали демонтировать знак, разрешающий парковку только для служебных машин УМВД, расположенный на парковке у ведомства. При этом в пресс-службе УМВД утверждают, что размещение знака было согласовано. О конфликте рассказал местный активист Евгений Царев, который опубликовал ответ администрации в соцсетях.

«Дорожный знак 3.27 (остановка запрещена) и установленный к нему знак дополнительной информации (Кроме служебного транспорта УМВД) будет демонтирован», — сказано в сообщении администрации города. В пресс-службе мэрии уточнили, что знак будет снят в течение месяца.

В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту URA.RU ответили, что не могут комментировать ситуацию, так как решение по внесению изменений в дорожный план принимала мэрия Ханты-Мансийска. Ранее в полиции агентству ответили, что знаки расположены законно, а их размещение согласовано с администрацией города.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО автоинспекторов обвинили в захвате парковки. Тогда житель Ханты-Мансийска обвинил сотрудников полиции в том, что они паркуют автомобили под знаком, запрещающим остановку и стоянку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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