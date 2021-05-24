24 мая 2021

Суд США приговорил российского киберпреступника к заключению

© Служба новостей «URA.RU»
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После освобождения он будет депортирован на родину Фото:

Суд штата Калифорния признал россиянина Кирилла Фирсова виновным в преступлении и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы. Такие данные приводит Минюст США.

«Кирилл Викторович Фирсов, гражданин России, был приговорен к 30 месяцам лишения свободы за обслуживание киберпреступников. Он виртуально продавал украденные данные кредитных карт, личную информацию и услуги, которые должны были использоваться для преступной деятельности», — говорится в сообщении на официальном сайте американского ведомства.

Окружной судья США Синтия Башант признала, что Фирсов уже находился в заключении в американской тюрьме15 месяцев. По ее словам, после освобождения его, скорее всего, депортируют обратно в Россию.

Кирилла Фирсова задержали в Нью-Йорке 7 марта 2020 года по подозрению в продаже персональных данных через онлайн-платформу, напоминает RT. В конце января он признал себя виновным и согласился с тем, что являлся администратором веб-сайта DEER.IO, на котором продавались украденные данные кредитных карт и прочие персональные сведения. От незаконных продаж был получен доход в 17 млн долларов, уточняет деловая газета «Взгляд». По данным издания «Царьград», Фирсов попал в поле зрения ФБР еще в 2016 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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