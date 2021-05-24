Руководители челябинского СК обнародовали доходы

У генерала Степана Шульги самые высокие доходы в челябинском СК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Константин Мирошниченко в 2020 году заработал 3,8 млн рублей, а его супруга — 1,3 млн рублей. Декларационные данные выложены на официальном сайте ведомства.

В собственности у Мирошниченко имеется автомобиль «Мазда» и земельный участок в 1,5 тысячи квадратных метров. На него, супругу и ребенка записаны доли в квартире площадью в 115 квадратных метров. Такое же имущество семья Мирошниченко указывала и год назад. По итогам 2019 года доходы Мирошниченко составляли 2,9 млн рублей.

Первый замруководителя управления Степан Шульга в 2020 году заработал 4 млн рублей, а его жена 239 тысяч рублей. В 2019 году доходы Шульги составляли 3,2 млн рублей. Имущество у семьи такое же, как и год назад. У главы семейства имеется автомобиль «Тойота», на него и жену записаны доли в квартире, площадью в 63,7 квадратных метров, у супруги есть еще одна квартира в 86,5 квадратных метров.

Доходы замруководителя ведомства Константина Правосудова, назначенного на эту должность в октябре, в 2020 году составили 2,3 млн рублей. Его супруга заработала 561 тысячу рублей. У Правосудова есть автомобиль «КИА» и квартира, площадью в 108, 2 квадратных метра. У него, жены и ребенка имеются доли в квартире в 32,8 квадратных метра.