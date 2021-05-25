Отставка мэра Нижневартовска стала неожиданностью для депутатов

Депутаты Нижневартовска не ожидали отставки главы города Василия Тихонова Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Депутаты думы Нижневартовска пребывают в недоумении от решения губернатора ХМАО Натальи Комаровой, по чьей инициативе должность покинул мэр Нижневартовска Василий Тихонов. Тема внезапного ухода Тихонова обсуждалась на заседании гордумы.

«Коллеги, вы знаете, что главы города сложил своих полномочия. Но жизнь у нас продолжается. Муниципалитет как работал, так и работает. Поэтому, пожалуйста, без пересудов и паники продолжаем работать до конца нашего созыва», — обратился Клец к депутатам. При этом напомнив, что на данный момент исполняющим обязанности главы Нижневартовска назначен Дмитрий Кощенко.

Несколько депутатов гордумы на условиях анонимности сообщили URA.RU, что новости об уходе Тихонова они узнали из СМИ и никто специально их не информировал об этом. Другие рассказали, что прочитали об этом в Instagram-аккаунте экс-мэра. Депутат думы Василий Сочилин подтвердил, что для него новость об отставке стала внезапной. «Безусловно, это стало неожиданностью для всех. Тем не менее мы поддерживаем слова Кощенко (на первой в новом статусе встрече с подчиненными он заявил, что начатая Тихоновым работа должна продолжаться — ред). Работа должна и будет продолжаться», — сказал депутат городской думы Василий Сочилин.

Ранее URA.RU писало, что глава Нижневартовска ушел в отставку. Он досрочно сложил свои полномочия в связи с проверкой, по его мнению, несовместимой со статусом главы города.