Пермских предпринимателей, не обеспечившим вакцинацию, предупредили о штрафах Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Руководителей организаций в Пермском крае заставляют отправлять сотрудников на вакцинацию от коронавируса. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал один из предпринимателей Чусового, занятый в сфере ЖКХ. Он пояснил, что его компании Роспотребнадзор выдал предписание (имеется в распоряжении редакции). В нем говорится, что руководитель компании «обязан организовать мероприятия по иммунизации работников».

«Выдали предписание отправлять сотрудников на вакцинацию, грозят штрафами», — пояснил предприниматель. По его словам, подобные «установки» от Роспотребнадзора получили и другие компании в городе. В предписании ведомства сказано, что предприниматель должен представить в поликлинику список сотрудников, которых необходимо вакцинировать, и провести с ними «информационную работу о преимуществах иммунопрофилактики». В документе указано, что за неисполнение «мероприятий» предпринимателю может грозить административный штраф в размере от 500 тыс. до миллиона рублей.

В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю URA.RU подтвердили информацию об уведомлении бизнеса. По информации пресс-службы надзорного ведомства, соответствующие предписания получили свыше 1300 организаций края. При этом там подчеркнули, что речи о принуждении к вакцинации жителей не идет. Кроме того, Роспотребнадзор считает необходимым активизировать работу по вакцинации населения главами муниципалитетов. Соответствующее предложение будет вынесено на обсуждение ближайшего заседания оперштаба.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что принудительную вакцинацию от коронавируса решили ввести в Якутии. Работодателям, не обеспечившим процедуру, грозили административными штрафами. Спустя некоторое время данная информация исчезла с сайта правительства республики Саха.

Предприниматели получили от Роспотребнадзора предписание отправлять сотрудников на вакцинацию Фото предоставлено читателем URA.RU