Шоу «Уральские пельмени» вывело его экс-участницу Юлию Михалкову в мир шоу-бизнеса. О благодарности к коллективу рассказала сама Михалкова.
«„Уральские пельмени“ — это как первая любовь. Если она была счастливой, то вы вспоминаете ее редко, но проникновенно. Любовь с „Пельменями“ была счастливой. Я с уважением отношусь к ребятам, вспоминаю с теплотой наши репетиции, съемки и гастроли. Ребята, коллектив многое мне дали, воспитали, вывели в блистательный мир шоу-бизнеса. Но это прошлое. Счастливое прошлое», — призналась Михалкова изданию «Стархит». Экс-участница «Уральских пельменей» добавила, что не ожидала, что уход из коллектива станет «информационным ядерным взрывом» на всю Россию.
Артистка покинула шоу из Екатеринбурга в 2019 году, напоминает «
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