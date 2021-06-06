Михалкова раскрыла свое отношение к «Уральским пельменям». «Вспоминаю редко»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Юлей Михалковой. Екатеринбург, михалкова юлия, портрет
Юлия Михалкова сравнила «Уральские пельмени» с первой любовью Фото:

Шоу «Уральские пельмени» вывело его экс-участницу Юлию Михалкову в мир шоу-бизнеса. О благодарности к коллективу рассказала сама Михалкова.

«„Уральские пельмени“ — это как первая любовь. Если она была счастливой, то вы вспоминаете ее редко, но проникновенно. Любовь с „Пельменями“ была счастливой. Я с уважением отношусь к ребятам, вспоминаю с теплотой наши репетиции, съемки и гастроли. Ребята, коллектив многое мне дали, воспитали, вывели в блистательный мир шоу-бизнеса. Но это прошлое. Счастливое прошлое», — призналась Михалкова изданию «Стархит». Экс-участница «Уральских пельменей» добавила, что не ожидала, что уход из коллектива станет «информационным ядерным взрывом» на всю Россию.

Артистка покинула шоу из Екатеринбурга в 2019 году, напоминает «Царьград». Ее бывший коллега Сергей Исаев заявил, что это связано с тем, что Михалкову не сделали акционером. Экс-директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский считает, что артистка ушла, потому что ее недооценивали, пишут VSE42.Ru. С начала самостоятельной карьеры Михалкова написала книгу, снялась в нескольких сериалах. А сейчас артистка готовится попробовать себя в режиссуре и продюсировании фильмов

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...