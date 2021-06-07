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Мэрия Челябинска продолжит войну за магазин депутата Госдумы

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие XXIV областной агропромышленной выставки «АГРО-2017». Челябинск, барышев андрей
Депутату Госдумы Андрею Барышеву рано праздновать победу Фото:

Администрация Челябинска продолжит добиваться сноса магазина, принадлежащего фирме депутата Госдумы Андрея Барышева. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Арбитражный суд Челябинской области 28 мая отказал в удовлетворении требований комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (КУиЗО) Челябинска к ООО „Стимул“ (принадлежит Барышеву — ред.). Пока в полном объеме решение суда в комитет не поступило. После его поступления КУиЗО будет принято решение об обжаловании судебного акта», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска. Барышев ранее заявлял URA.RU, что магазин построен законно.

Причиной судебного разбирательства стало то, что изначально участок был предоставлен под строительство автопарковки. Но вместе нее на этом месте появилось здание площадью почти 22 тысячи кв. метров, которое позже было переоборудовано под магазин. Иск к фирме Барышева был принят к производству 9 февраля.

В 2016 году Барышев избрался в Госдуму по Челябинскому округу от «Единой России». На осенних выборах-2021 он намеревался сохранить свой мандат и выдвинуться уже по Металлургическому округу, но поддержки региональных единороссов не получил. В ответ сразу пять близких к нему депутатов Металлургического райсовета Челябинска объявили о выходе из ЕР.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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