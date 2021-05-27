Суд отказался сносить в Челябинске магазин депутата Госдумы

Юристы Андрея Барышева доказали его правоту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд 28 мая отказал в удовлетворении иска мэрии Челябинска к фирме «Стимул», принадлежащей депутату Госдумы Андрею Барышеву. Власти требовали снести магазин, построенный фирмой, в Ленинском районе.

«В иске отказать полностью», — говорится в решении арбитражного суда региона. Полный текст решения будет опубликован позже. Истцом от лица мэрии выступал комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (КУиЗО). Власти также требовали расторгнуть договор со «Стимулом» по аренде земельного участка. Решение суда может быть опротестовано в Восемнадцатом арбитражном суде.

Поводом для иска стал тот факт, что участок предоставлялся под автостоянку. Однако 29 августа 2018 года здесь началось строительство здания площадью почти 22 тысячи кв. метров, которое позже было переоборудовано под магазин. Барышев заявлял URA.RU, что магазин построен законно. Иск к фирме Барышева был принят к производству 9 февраля. По делу была назначена судебная экспертиза.

Барышев на звонок корреспондента URA.RU не ответил. В мэрию Челябинска отправлен соответствующий запрос, ответ на который к моменту подготовки новости не поступил.

В 2016 году Барышев избрался в Госдуму по Челябинскому округу от «Единой России». На осенних выборах-2021 он намерен сохранить свой мандат и выдвинуться уже по Металлургическому округу, но поддержки региональных единороссов уже не получил. Другие партии также отказали ему в выдвижении.