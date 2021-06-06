В крупных торговых сетях Екатеринбурга разрешили продажу алкоголя

В «Пятерочке» и «Перекрестке» разрешили продажу алкоголя Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В торговых сетях «Пятерочка» и «Перекресток» возобновлена продажа алкоголя, приостановленная из-за проблем с лицензией. Об этом сообщил представитель пресс-службы компании X5 Retail Group, в которую входят данные торговые сети.

«В магазинах „Пятерочка“ и „Перекресток“ возобновили продажу алкогольной продукции», — передает « Коммерсант » со ссылкой на сообщение пресс-службы компании. Отмечается, что это разрешение касается Свердловской области.

Продажа алкоголя была запрещена в 131 магазине торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» в регионе. Это было вызвано проблемами с лицензией на продажу спиртных напитков.

URA.RU не удалось получить комментарий менеджера по связям с общественностью X5 Retail Group. Он не ответил на звонок журналиста агентства.