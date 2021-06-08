В Пермском крае безработным выдадут деньги на бизнес

В Пермском крае безработные смогут открыть свой бизнес Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Пермском крае открывается бесплатная образовательная программа «Начни свое дело 3.0», в которой могут принять участие все, в том числе малоимущие и безработные. Ученикам с лучшими идеями и проектами выделят субсидии для старта проекта. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«Наиболее перспективные проекты получат государственную субсидию более 100 тыс. руб. на запуск своего стартапа. Имеющие статус малоимущих — до 250 тыс. руб. по программе социального контракта», — сообщается на сайте.

Учебную программу открывают центр занятости населения и центр «Мой бизнес». Обучение в этом году могут пройти 500 человек. До этого курс прошли более 800 человек, 226 из которых уже открыли свое дело. URA.RU также писало, что за последние полгода количество пермских предпринимателей, работающих на AliExpress увеличилось почти вдвое.