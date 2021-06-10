Генеральная прокуратура проводит массовую ротацию силовиков ХМАО

В прокуратуре объяснили, что это плановая ротация кадров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Генеральная прокуратура провела массовую ротацию прокуроров в ХМАО. Своих должностей лишились прокуроры Нижневартовского района и Пыть-Яха. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«Это плановая ротация кадров. Каждые пять лет прокурорам меняют территории их зоны ответственности», — сообщили в прокуратуре ХМАО, уточнив, что прокуроры Нижневартовского района Степан Филипенко и Пыть-Яха Вадим Аленкин поменялись местами, а Евгений Карпенко назначен на должность прокурора Белоярского. Ранее он лишь исполнял обязанности главы надзорного ведомства в этом же городе.

Ранее URA.RU писало, что в МЧС по ХМАО трем руководителям пришлось сменить должность. Это необходимо было сделать, чтобы повысить качество работы руководящего состава и сформировать механизм противодействия коррупции.