10 июня 2021
09 июня 2021

Генеральная прокуратура проводит массовую ротацию силовиков ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
В прокуратуре объяснили, что это плановая ротация кадров Фото:

Генеральная прокуратура провела массовую ротацию прокуроров в ХМАО. Своих должностей лишились прокуроры Нижневартовского района и Пыть-Яха. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«Это плановая ротация кадров. Каждые пять лет прокурорам меняют территории их зоны ответственности», — сообщили в прокуратуре ХМАО, уточнив, что прокуроры Нижневартовского района Степан Филипенко и Пыть-Яха Вадим Аленкин поменялись местами, а Евгений Карпенко назначен на должность прокурора Белоярского. Ранее он лишь исполнял обязанности главы надзорного ведомства в этом же городе.

Ранее URA.RU писало, что в МЧС по ХМАО трем руководителям пришлось сменить должность. Это необходимо было сделать, чтобы повысить качество работы руководящего состава и сформировать механизм противодействия коррупции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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