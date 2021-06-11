11 июня 2021

Путин присвоил генеральские звания 56 силовикам

© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение общественных активистов в резиденции губернатора. Екатеринбург, погоны, генерал-майор
Путин присвоил генеральские звания 56 сотрудникам силовых ведомств Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания 56 сотрудникам силовых ведомств. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте МВД.

«Владимир Путин своим Указом от 11 июня 2021 года № 355 присвоил специальные звания высшего начальствующего состава сотрудникам органов внутренних дел», — говорится в документе.

Звания генерал-лейтенанта юстиции и полиции получили два сотрудника МВД, еще 23 работника органов внутренних дел получили звания генерал-майора полиции, внутренней службы и юстиции. Двое сотрудников Росгвардии стали генерал-майорами полиции, а еще четверо получили воинские звания генерал-майора. Среди получивших повышение — силовики из УрФО. Заместитель начальника ГУ МВД по Пермскому краю Аяс Кандан и начальник управления МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу Сергей Костенко стали генерал-майорами.

Ранее сообщалось, что начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев стал генерал-лейтенантом внутренней службы, а начальник ГУ МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян стал генерал-майором.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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