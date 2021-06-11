Путин присвоил генеральские звания 56 силовикам

Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания 56 сотрудникам силовых ведомств. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте МВД.
«Владимир Путин своим Указом от 11 июня 2021 года № 355 присвоил специальные звания высшего начальствующего состава сотрудникам органов внутренних дел», — говорится в документе.
Звания генерал-лейтенанта юстиции и полиции получили два сотрудника МВД, еще 23 работника органов внутренних дел получили звания генерал-майора полиции, внутренней службы и юстиции. Двое сотрудников Росгвардии стали генерал-майорами полиции, а еще четверо получили воинские звания генерал-майора. Среди получивших повышение — силовики из УрФО. Заместитель начальника ГУ МВД по Пермскому краю Аяс Кандан и начальник управления МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу Сергей Костенко стали генерал-майорами.
Ранее сообщалось, что начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев стал генерал-лейтенантом внутренней службы, а начальник ГУ МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян стал генерал-майором.
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