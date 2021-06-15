В Сургуте назначен новый куратор строек

Новый глава УКС Сургута Александр Гребешок сменил администрацию Сургутского района на городскую мэрию Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Директором МКУ «Управление капитального строительства Сургута» назначен Александр Гребешок, который ранее занимал аналогичную должность в структурах власти Сургутского района. Информацию о кадровом назначении подтвердили URA.RU в управлении массовых коммуникаций администрации Сургута.

«Да, Александр Гребешок приступил к выполнению обязанностей. До назначения на эту должность он являлся директором МКУ „Управление капитального строительства Сургутского района“. Имеет опыт муниципальной службы в должности заместителя директора департамента строительства и земельных отношений администрации Сургутского района», — прокомментировали в управлении массовых коммуникаций мэрии Сургута.

Сам Гребешок в разговоре с URA.RU заявил, что сейчас занят погружением в рабочие процессы. «Я еще только осваиваюсь, работы много, она непростая, но со всем можно справиться», — прокомментировал новый директор УКС Сургута.

Ранее URA.RU сообщало, что прежний директор «Управления капитального строительства Сургута» Роман Бойко ушел в отпуск с последующим увольнением. Как сообщали инсайдеры агентства, к нему имелись претензии из-за проблем со строительством городских школ.