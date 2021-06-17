Из-за сломанного лифта инвалиды ХМАО остались без библиотеки

Инвалиды не могут попасть в окружную библиотеку в Ханты-Мансийске Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ханты-Мансийске инвалиды не могут попасть в «Государственную библиотеку Югры» из-за сломанного лифта. Об этом URA.RU рассказал общественник Станислав Кононенко, добавив, что на его ремонт может уйти порядка полутора лет.

«В основном инвалиды-колясочники будут испытывать определенные трудности при посещении окружной библиотеки, так как лифт не работает и воспользоваться всеми услугами не получится. Замена его может затянуться на год-полтора из-за того, что его нужно делать под заказ», — сказал Кононенко.

В «Государственной библиотеке Югры» от комментариев отказались. Заместитель директора департамента культуры ХМАО Владимир Фризен подтвердил корреспонденту URA.RU, что лифт действительно сломался, но с посещением инвалидов учреждения вопрос решен. «Вместе с госимуществом будет произведено обследование и составлен акт. Для удобства инвалидов основная часть обслуживания перенесена на первый этаж, поэтому препятствий нет», — сообщил Фризен, добавив, что сроки ремонта лифта будут известны только после его обследования.