17 июня 2021
16 июня 2021

Из-за сломанного лифта инвалиды ХМАО остались без библиотеки

© Служба новостей «URA.RU»
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Социально общественный центр помощи и поддержки гражданских инициатив, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Екатеринбург, инвалид, лифт для инвалидов, значок инвалид, инвалидность
Инвалиды не могут попасть в окружную библиотеку в Ханты-Мансийске Фото:

В Ханты-Мансийске инвалиды не могут попасть в «Государственную библиотеку Югры» из-за сломанного лифта. Об этом URA.RU рассказал общественник Станислав Кононенко, добавив, что на его ремонт может уйти порядка полутора лет.

«В основном инвалиды-колясочники будут испытывать определенные трудности при посещении окружной библиотеки, так как лифт не работает и воспользоваться всеми услугами не получится. Замена его может затянуться на год-полтора из-за того, что его нужно делать под заказ», — сказал Кононенко.

В «Государственной библиотеке Югры» от комментариев отказались. Заместитель директора департамента культуры ХМАО Владимир Фризен подтвердил корреспонденту URA.RU, что лифт действительно сломался, но с посещением инвалидов учреждения вопрос решен. «Вместе с госимуществом будет произведено обследование и составлен акт. Для удобства инвалидов основная часть обслуживания перенесена на первый этаж, поэтому препятствий нет», — сообщил Фризен, добавив, что сроки ремонта лифта будут известны только после его обследования.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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