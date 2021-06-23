В Росреестре предупредили дачников о рисках изъятия участка

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Владельцам участков с временным статусом нужно зарегистрировать права на землю Фото:

Земельные участки с временным статусом, которые не прошли государственную регистрацию права, могут быть сняты с кадастрового учета. Процедуру регистрации участка нужно провести до 1 марта 2022 года, предупреждает Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр).

«По истечении данного срока просто не останется участков с „временным“ статусом: либо владельцы зарегистрируют права на них в соответствии с законодательством, либо записи о них в ЕГРН станут архивными», — сообщается на сайте Росреестра. Временный статус не дается участкам с января 2017 года. Ранее он присваивался новым поставленным на государственный кадастровый учет участкам, которые до конца не прошли процедуру регистрации права.

Однако процедура, когда статус сведений о земельном участке в ЕГРН изменяется с «временного» на «архивный», не ведет к прекращению прав на земельный участок и изъятию земельного участка. Для этого должны быть серьезные основания, например, если в суде доказан случай грубого нарушения использования земли или с согласия правообладателя.

Чтобы проверить статус участка, нужно запросить выписку из ЕГРН на свой земельный участок. Получить ее можно онлайн через портал госуслуг. В выписке есть строка «Статус записи об объекте недвижимости».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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