С 3 по 6 сентября во Владивостоке проходит Восточный Экономический Форум (ВЭФ). В нем принимают участие представители более чем из 70 стран. Главной темой форума стала тема развития международного сотрудничества на Дальнем Востоке. На площадках ВЭФ работают десятки выставок и проходят встречи на высшем уровне, включая переговоры на высшем уровне. Все подробности — в фоторепортаже URA.RU.
Организаторы отмечают, что форум в этом году стал рекордным по количеству деловых мероприятий. Более 100 событий запланировано в рамках семи тематических блоков. К обсуждениям присоединились руководители федеральных министерств, главы дальневосточных регионов, представители бизнеса и эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Отдельное внимание уделяется проектам в сфере логистики, энергетики и новых технологий, способных усилить интеграцию России с международными партнерами.
В рамках ВЭФ прошел мурал-арт фестиваль «Лица городов». Президент России Владимир Путин посетил крупнейший мурал страны «На Восток» — его площадь превышает пять тысяч квадратных метров. Экспозиции других стран также заслуживают внимания, однако в этом году особенно выделилась Якутия. Регион представил на выставке уникальные экспонаты — мумифицированные останки детеныша мамонта и двух небольших львят, которые отделены от посетителей прочным стеклом. Возраст мумий оценивается в 28–30 тысяч лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.