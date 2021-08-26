Евгений Куйвашев поручил установить кондиционер в актовом зале УрГЭУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев начал третий этап предвыборного съезда регионального отделения «Единой России» с шутки над ректором УрГЭУ Яковом Силиным, на чьей площадке собрались партийцы. Куйвашев поручил Силину в течение года установить кондиционер в актовом зале вуза.

«Начнем с наказа для Якова Петровича Силина. Чтобы в следующем году нормальный кондиционер [в помещении] был», — сказал губернатор, сорвав аплодисменты делегатов. «[Внесем] в „народную программу“ [ЕР]», — поддержал Куйвашева лидер свердловских единороссов Виктор Шептий. «Да, потом проверим», — ответил Куйвашев, вытираясь салфеткой.

На этом — заключительным перед голосованием 17—19 сентября — этапе съезда реготделение «Единой России» утвердит программу, с которой будет вести свою кампанию на выборах в Госдуму и Заксобрание. Предполагается, что в нее войдут установки, ранее озвученные президентом РФ Владимиром Путиным и сформированные по итогам сбора предложений от электората.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Центризбирком зарегистрировал списки 14 политических партий. Участие в выборах примут КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За Правду», «Яблоко», «Партия роста», РПСС, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров».

Евгению Куйвашеву было жарко на партконференции ЕР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU