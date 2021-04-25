Инсайд: губернатор Куйвашев попросил «Уралвагонзавод» о помощи

Александр Потапов (слева) и Евгений Куйвашев (справа) встречались 15 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев начал переговоры с финансово-промышленными группами (ФПГ) Нижнего Тагила в преддверии праймериз «Единой России». Как сообщил источник URA.RU в областной власти, Куйвашев уже обратился за поддержкой к гендиректору «Уралвагонзавода» (УВЗ) Александру Потапову. Таким образом глава региона отреагировал на «недостаточно эффективную работу» мэрии, говорит инсайдер.

«На старте подготовки к кампании сложилась оценка, что в Нижнем Тагиле ситуация тревожная. Основные претензии — к работе с заводами, от которых напрямую зависит явка на выборы. [Первый вице-мэр Вячеслав] Горячкин и [начальник управления общественных связей мэрии Алексей] Храмцов (выборами в Нижнем Тагиле занимаются они — прим. URA.RU) с этим направлением не справляются. И в итоге [к Потапову] пришлось обращаться самому Куйвашеву, пока не поздно», — описал ситуацию источник.

По словам собеседника агентства, Куйвашев обсуждал с Потаповым выборы на встрече 15 апреля (преcc-секретарь Куйвашева Анна Шкерина это не подтвердила). Другой инсайдер допустил, что впереди — общение губернатора с представителями ЕВРАЗ НТМК.

Еще один источник URA.RU отмечает, что мэрия Нижнего Тагила не может быть субъектом в подобных переговорах с УВЗ и НТМК. «Это вопрос уровня губернатора», — объяснил он. А четвертый инсайдер, близкий к мэрии Нижнего Тагила, рассказал, что по количеству горожан, зарегистрировавшихся на электронные праймериз ЕР, Нижний Тагил «не отстает от Екатеринбурга». Мэр Владислав Пинаев также заверил, что проблем нет: «Вся необходимая работа ведется, мы в постоянном контакте с нашими предприятиями. Никаких нареканий [к нашей подготовке] до настоящего момента не было. Все [предвыборные] штабы проходят в обычном режиме».