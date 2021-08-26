Многолетнего гендиректора УВЗ Николая Малых не стало на 74-м году жизни Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Нижнем Тагиле прошла церемония прощания с бывшим гендиректором «Уралвагонзавода» Николаем Малых, умершем на 74-м году жизни. Провожали его в последний путь несколько сотен человек, среди которых были первые лица Свердловской области, передает корреспондент URA.RU. Теплые слова о знаменитом промышленнике говорили губернатор Евгений Куйвашев, мэр города Владислав Пинаев и нынешний глава завода Александр Потапов.

«Он всегда оказывался на самых сложных участках работы в своей жизни. Руководил „Уралвагонзаводом“ в тяжелейшие 1990-е годы. Вывел завод на передовые позиции в мире. Нам его будет очень сильно не хватать», — сказал Евгений Куйвашев.

Потапов, рассказывая о Малых, назвал его своим другом, наставником и «по-настоящему великим человеком». Мэр Пинаев вспомнил, как, будучи молодым чиновником, впервые познакомился с Малых. «Общаясь с ним, я понимал, насколько человек великолепен и велик душой», — признался тагильский глава. Слушая добрые слова о своем соратнике, экс-председатель ДОСААФ России, 77-летний генерал-полковник армии Сергей Маев не сдержал слез.

Первый мэр Нижнего Тагила Николай Диденко, близко знавший семью Малых, предложил увековечить память о нем в городе. Присутствовавшие идею поддержали. Гроб с телом промышленника вынесли из ДК имени Окунева под аплодисменты коллег, близких и сотрудников УВЗ. Проститься также пришли свердовский министр промышленности Сергей Пересторонин, депутат Госдумы Алексей Балыбердин, бывший член заксобрания Анатолий Павлов, гендиректор УОМЗ Анатолий Слудных и другие.

О смерти Николая Малых стало известно 23 августа. Бывшему главе «Уралвагонзавода» незадолго до этого исполнилось 73 года. На предприятии он начинал работать сразу после окончания школы в 1966 году, с 1997 года по 2009 занимал пост гендиректора.

На прощание с Николаем Малых собрались несколько сотен человек: коллеги, ученики, друзья Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев признался, что ему лично будет не хватать Малых и его энтузиазма Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский депутат Госдумы Алексей Балыбердин одним из первых пришел попрощаться с усопшим Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава УОМЗ Анатолий Слудных также почтил память коллеги-промышленника Фото: Анна Майорова © URA.RU

Генерал-полковник Сергей Маев растрогался, вспоминая о Малых — долгие годы они были добрыми приятелями Фото: Анна Майорова © URA.RU

В последний путь экс-руководителя УВЗ проводили под аплодисменты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Николаю Малых было 73 года Фото: Анна Майорова © URA.RU