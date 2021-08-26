Екатеринбуржцев, напавших на ОМОН на митинге, отправили в колонию

Кирилла Кудрина и Алексея Конькова осудили за применение насилия в отношении сотрудников власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд приговорил к заключению в колонии-поселении екатеринбуржцев Кирилла Кудрина и Алексея Конькова, которые бросили в сотрудников Росгвардии дымовую шашку и петарду во время несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил URA.RU в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.

«Алексей Коньков приговорен к отбыванию десяти месяцев в колонии-поселении. Кирилл Кудрин — к восьми месяцам», — сообщил представитель суда. Молодым людям на сегодняшний день 21 и 23 года соответственно.

Их осудили по статье 318 УК РФ за применение насилия в отношении сотрудника власти. Кроме этого, Коньков и Кудрин могли быть осуждены за хулиганство, однако соответствующие обвинения были сняты.

Инцидент на митинге в Екатеринбурге произошел 23 января. Тогда Коньков и Кудрин использовали против сотрудников Росгвардии пиротехническую гранату и дымовую шашку. Пострадавшие силовики после этого испытывали головную боль, першение в горле и боль в глазах.

Несанкционированные митинги в поддержку Навального проходили в январе. Активисты бросались в силовиков снегом и кидали дымовые шашки и петарды.