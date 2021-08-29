В Нефтеюганске растут цены на жилье из-за монополии застройщика

В Нефтеюганске растут цены на недвижимость из-за нехватки нового жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Цены на квартиры в Нефтеюганске растут из-за дефицита нового жилья. Это происходит из-за того, что в город не заходят новые строительные компании, а единственный застройщик монополизировал строительство и диктует свои правила в ценообразовании. Об этом URA.RU рассказал глава агентства недвижимости «Жилье» Вадим Андрианов.

«Многие хотят купить жилье, но в Нефтеюганске почти нет новостроек, по этой причине цены на первичное жилье стали расти. Основная причина в том, что в город не заходят крупные застройщики, а единственным монополистом в Нефтеюганске является сургутская компания. Только с начала года он поднял каждую позицию продажи квартир на 500 тысяч рублей», — сказал руководитель агентства недвижимости.

Андрианов уточнил, что в городе растут цены и на вторичное жилье. «С начала года цены на вторичное жилье также поднимаются, каждый квартал приблизительно на 10%. Цена за квадратный метр уже порой достигает 130 тысяч, хотя в начале года была порядка 93-95 тысяч рублей», — заключил Андрианов.

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