На логотип «Единой России» предложили добавить медведей, чтобы символу партии «не было одиноко». Изменить логотип «Единой России» предложила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. Однако в партии отказались от этой идеи.
«Предложение изменить логотип „Единой России“ от Анны Кузнецовой было. Но оно не принято, ребрендинга не будет», — рассказала в разговоре с URA.RU глава Управления информации и массовых коммуникаций ЦИК Единой России Анастасия Костикова.
Кузнецова посчитала, что партийному символу на лого одиноко. В логотипе к медведю хотели добавить медведицу и трех медвежат как символ ценности семьи.
Подписывайтесь на URA.RU в