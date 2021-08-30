В «Единой России» предложили провести ребрендинг. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день Международного Форума Добровольцев. Сочи, кузнецова анна
Кузнецова посчитала, что медведю на логотипе одиноко Фото:

На логотип «Единой России» предложили добавить медведей, чтобы символу партии «не было одиноко». Изменить логотип «Единой России» предложила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. Однако в партии отказались от этой идеи.

«Предложение изменить логотип „Единой России“ от Анны Кузнецовой было. Но оно не принято, ребрендинга не будет», — рассказала в разговоре с URA.RU глава Управления информации и массовых коммуникаций ЦИК Единой России Анастасия Костикова.

Кузнецова посчитала, что партийному символу на лого одиноко. В логотипе к медведю хотели добавить медведицу и трех медвежат как символ ценности семьи.

На лого добавили медведицу и трех медвежат

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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