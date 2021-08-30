Жителей ХМАО вынудили добиваться льгот через Генпрокуратуру

Суд обязал уполномоченный орган власти присвоить четырем жителям ХМАО звание «Ветеран труда» Фото: Владимир Жабриков

Четырем жителям ХМАО пришлось лично обращаться к заместителю Генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву, чтобы получить звание «Ветеран труда». Об этом рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Поступило 4 обращения жителей ХМАО, в которых они выразили несогласие с решениями об отказе в присвоении им звания „Ветеран труда“. Установлено, что уполномоченным региональным органам власти необоснованно отказано заявителем в присвоении соответствующего звания. В связи с этим прокуратурой округа в Ханты-Мансийский районный суд направлены исковые заявления о признании за обратившимися гражданами права на присвоение звания „Ветеран труда“», — сказано в сообщении на сайте прокуратуры.

В прокуратуре добавили, что Ханты-Мансийский районный суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. На основании приказа департамента социального развития ХМАО заявителям присвоены звания «Ветеран труда».

Ранее URA.RU писало, что в Кургане соцзащита судится с пенсионером из-за 350 рублей. Тогда курганский тракторист на пенсии дважды выиграл суд за присвоение ему звания «Ветеран труда», дающее прибавку к пенсии в 350 рублей в месяц. Однако Главное управление соцзащиты не согласилось с решениями судов и обратилось с кассационной жалобой в Челябинский суд.