В Instagram будут блокировать за отсутствие информации о возрасте

Социальная сеть Instagram будет блокировать пользователей, которые не укажут на своей странице возраст. Об этом сообщил вице-президент по молодежным продуктам компании Facebook Павни Диванджи.
«Мы начнем спрашивать вас о дате рождения при открытии Instagram. Мы покажем вам уведомление несколько раз. Вам нужно будет поделиться [этой информацией], чтобы продолжить использование Instagram. Эта информация необходима для новых функций, которые мы разрабатываем для защиты молодежи», — говорится в пресс-релизе компании Facebook, которая ранее приобрела соцсеть Instagram.
Сообщается также, что это сделано для безопасности пользователей соцсетей. Это поможет ограничить параметры управления рекламой для людей младше 18 лет. Для проверки достоверности информации о возрасте специалисты будут использовать искусственный интеллект, уточняет телеканал 360.
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