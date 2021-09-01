01 сентября 2021
31 августа 2021

В аварии в ХМАО погиб участковый, подрабатывающий в BlaBlaCar. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, столкновение, дтп, авария, перевернутая машина
Участковый РОВД Нижневартовского района погиб на трассе «Излучинск-Нижневартовская ГРЭС» (архивное фото) Фото:

В аварии под Нижневартовском погиб участковый РОВД Нижневартовского района. По версии источника URA.RU, полицейский в свободное от службы время подрабатывал в BlaBlaCar и в эту ночь вез троих пассажиров. Об этом агентству рассказал информированный инсайдер из числа силовиков.

«Участковый Виталий К. разбился на трассе „Излучинск-Нижневартовская ГРЭС“. Есть основания полагать, что он подрабатывал в BlaBlaCar. На дороге он не справился с управлением и на скорости заехал на отбойник. В итоге машина вылетела в кювет, полицейский скончался», — добавил источник.

В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили факт ночного ДТП на этом участке дороги, в котором погиб водитель и один из пассажиров. «В результате ДТП водитель автомобиля „Киа Оптима“ и мужчина-пассажир, проживающий в Излучинске, скончались на месте происшествия. Еще две девушки-пассажиры, 2004 и 1998 годов рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы», — ответили в полиции. Комментировать информацию инсайдера URA.RU о том, что погибший был действующим сотрудником полиции, в пресс-службе отказались, но добавили, что по факту ДТП с двоими погибшими сейчас проводится проверка.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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