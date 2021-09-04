В Москве прошла акция против признания СМИ иноагентами

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Встреча выпускников КВН (Клуб Веселых и Находчивых) в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург, пресса, журналист, видеокамера, съемка, телевидение, видеооператор, тв, видеотрансляция
В числе организаторов встречи — профсоюз журналистов Фото:

Кандидаты в депутаты Госдумы провели в Москве встречу с избирателями. Участники акции выступили против признания журналистов и СМИ в России иностранными агентами.

Акция состоялась на Чистых прудах у памятника Грибоедову, передает РБК. Встречу провели кандидаты от «Яблока» Кирилл Гончаров, Николай Кавказский, Роман Киселев, Марина Литвинович, Михаил Лобанов, Сергей Митрохин и Алена Попова, от «Партии Роста» Эльвира Вихарева, а также представители профсоюза журналистов. О задержаниях среди участников акции не сообщалось.

Ранее мэрия Москвы, сославшись на антикоронавирусные меры, отказала профсоюзу журналистов в проведении акции против закона об иноагентах на Пушкинской площади. Ожидалось, что на акцию придут до 500 человек. Вместо этого столичные власти предложили кандидатам в депутаты обсудить эту тему на встречах с избирателями в этот же день.

Закон обязывает СМИ, признанные иностранными агентами, маркировать соответствующим образом все выпускаемые материалы. За неисполнение требования предусмотрен штраф. В последние несколько месяцев в реестр СМИ-иноагентов Минюст внес издания Meduza, VTimes, The Insider, «Важные истории», телеканал «Дождь» и ряд отдельных журналистов. 1 сентября руководители 23 российских СМИ попросили президента РФ Владимира Путина аннулировать этот список и внести в закон 12 поправок. В Кремле пообещали рассмотреть эти предложения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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