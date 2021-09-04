Рогозин заявил о победе над коррупцией в Роскосмосе

Дмитрий Рогозин сообщил, что в компании были аресты из-за коррупции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что на строящемся космодроме Восточный удалось победить коррупцию. По его словам, госкорпорация не допустит повторения историй с хищениями.

«Конечно такие проблемы были. В 2014-м году, когда я еще работал в правительстве, президент меня назначил председателем комиссии, которая должна была расследовать все факты коррупции и казнократства на космодроме. Задача президента была выполнена», — сообщил Рогозин телеканалу «Звезда».

По словам Рогозина, борьба с коррупцией сопровождалась массовыми задержаниями и арестами. Он отметил, что стройка на космодроме Восточный находится «под микроскопом и телескопом контролирующих органов». По его словам, деньги вернули в стройку. Глава корпорации заявил, что в «Роскосмосе» не допустят повторения фактов коррупции, передает телеканал 360.

На стройке космодрома «Восточный» несколько лет наблюдаются случаи воровства. В августе правоохранители начали расследование нового уголовного дела о хищениях в системе «Роскосмоса». Ученого-изобретателя, экс-заместителя гендиректора АО «Научно-исследовательский институт точных приборов» (НИИ ТП), разрабатывающего и выпускающего комплексы автоматизированного управления космическими аппаратами, Константина Егорова отправили под домашний арест. Его обвинили в особо крупном мошенничестве. Заместителя Рогозина Юрия Росляка, курировавшего стройку космодрома «Восточный», освободили от должности.