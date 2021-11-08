В банкротство семьи челябинского экс-губернатора включилось МВД

Семья Бориса Дубровского купила «Монтажник» в 2018 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В судебном процессе по банкротству ПО «Монтажник», принадлежащей семье челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, новый поворот. В арбитражный суд Челябинской области, где рассматривается дело о банкротстве, поступили материалы ГУ МВД по региону. Источник, знакомый с процессом, сообщил URA.RU, что речь идет о материалах уголовного дела по строительству конгресс-холла в Челябинске.

«9 ноября материалы в суд поступили по запросу судьи. Речь идет о судебной экспертизе работ на конгресс-холле, к саммитам ШОС и СМИТ в Челябинске. Строительством занимался „Монтажник“. Экспертиза нужна для рассмотрения исков ряда кредиторов фирмы», — рассказал источник.

Ранее материалы ГУ МВД поступили в этот же суд в рамках спора между «Монтажником» и хозяйственным партнерством (ХП) «Конгресс-холл», компании принадлежащей правительству региона. Власти настаивают, что работы были проведены некачественно, что и легло в основу уголовного дела, возбужденного в апреле 2020 года.

Дубровские купили «Монтажник» в 2018 году, когда глава семейства руководил регионом. Строительство конгресс-холла, на который потрачены миллиарды рублей бюджета, сейчас заморожено, экс-директор фирмы Алексей Павлюк арестован. В сентябре 2020 года «Монтажник» признали банкротом. Сам Дубровский находится за границей, его представители от общения со СМИ отказываются. На счета экс-губернатора наложен арест, на сумму в 73,4 млн рублей. Сын бывшего главы региона Александр Дубровский заявил о личном банкротстве.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по региону, ответ на который к моменту публикации не поступил. Конкурсная управляющая «Монтажником» Елена Соломка, когда до нее дозвонилось URA.RU, отключила телефон.