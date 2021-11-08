08 ноября 2021

Источник: QR-коды в ХМАО не планируют отменять

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Опера Евгений Онегин. Екатеринбург , qr-код, проверка qr-кода, проверка куаркода, куаркод
В ХМАО система QR-кодов может сохраниться на неопределенный срок Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Система QR-кодов не будет полностью отменена даже после улучшения ситуации с коронавирусом в ХМАО. Об этом URA.RU рассказал источник в окружном правительстве.

«Изначально система с кодами вводилась на время длинных выходных — до 7 ноября. Однако уже в последующем постановлении губернатора ХМАО ограничения, которые касаются предъявления QR-кода, не имеют ограничительной даты. Никаких препятствий сейчас нет, чтобы систему проверок через QR-коды оставить и после Нового года», — сказал источник.

В адрес департамента общественных и внешних связей ХМАО, а также в управление Роспотребнадзора по ХМАО были отправлены официальные запросы с просьбами рассказать об условиях отмены режима QR-кодов. На момент публикации ответ на них не поступил.

Ранее URA.RU писало, что система QR-кодов может сохраниться в России и после пандемии коронавируса. Основной причиной для этого является удобная система QR-идентификации граждан.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...