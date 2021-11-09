СМИ: QR-коды останутся в России после пандемии COVID-19

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Фильтр на входе ТЦ «Пушкинский». Курган , QR код, проверка qr-кода, куаркод, локдаун
Система QR-идентификации гражданина необходима в критических ситуациях Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

QR-коды могут остаться в России на постоянной основе из-за удобной системы QR-идентификации гражданина. Об этом сообщает telegram-канал «ГлавМедиа» со ссылкой на источник в правительстве России.

«Система QR-идентификации гражданина или транспортного средства достаточно удобна в случаях необходимости координации или ограничения логистики граждан и транспорта, контроля доступа в пандемических и иных неблагополучных ситуациях. Коронавирус рано или поздно станет обычным заболеванием, но пост-коронавирусная реальность останется. Например, то же использование санитайзеров или, вероятно, масок в общественных местах», — передает «ГлавМедиа» слова чиновника.

Ранее в Министерстве здравоохранения РФ заявили, что QR-коды действительны в течение года. В правительстве РФ также утвердили восемь проектов в рамках цифровизации, в частности, введение электронных паспортов, пишет RT. Они должны помочь гражданам получать необходимую помощь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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