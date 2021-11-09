СМИ: QR-коды останутся в России после пандемии COVID-19

Система QR-идентификации гражданина необходима в критических ситуациях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

QR-коды могут остаться в России на постоянной основе из-за удобной системы QR-идентификации гражданина. Об этом сообщает telegram-канал «ГлавМедиа» со ссылкой на источник в правительстве России.

«Система QR-идентификации гражданина или транспортного средства достаточно удобна в случаях необходимости координации или ограничения логистики граждан и транспорта, контроля доступа в пандемических и иных неблагополучных ситуациях. Коронавирус рано или поздно станет обычным заболеванием, но пост-коронавирусная реальность останется. Например, то же использование санитайзеров или, вероятно, масок в общественных местах», — передает «ГлавМедиа» слова чиновника.

Ранее в Министерстве здравоохранения РФ заявили, что QR-коды действительны в течение года. В правительстве РФ также утвердили восемь проектов в рамках цифровизации, в частности, введение электронных паспортов, пишет RT. Они должны помочь гражданам получать необходимую помощь.