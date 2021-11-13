13 ноября 2021

Гинцбург озвучил критический срок ревакцинации «Спутником Лайт»

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Ревакцинироваться «Спутником Лайт» необходимо раз в полгода Фото:
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Коронавирус COVID-19

Ревакцинироваться «Спутником Лайт» необходимо раз в полгода. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Ревакцинироваться „Спутником Лайт“, с моей точки зрения, в ситуации появления нового штамма надо действительно раз в шесть месяцев», — передает РИА «Новости» слова Гинцбурга. Он отметил, что сегодня это очень критично. Гинцбург пояснил, что у человека через полгода понижается уровень антител на любой антиген, если он постоянно не сталкивается с чужеродным антигеном.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцину «Спутник Лайт» можно использовать только для ревакцинации. Такое решение было принято в связи с распространением штамма дельта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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