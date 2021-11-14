Мнения школьников и родителей разошлись из-за перехода на дистанционное обучение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родители свердловских школьников жалуются на то, что ученики не получают полный объем знаний, находясь на дистанционном обучении. По их словам, не все учителя проводят обучения в сервисе видеоконференций Zoom. Информация об этом появилась на портале u-mama.ru.

«Отвратительно все утроено: только учитель математики проводит онлайн уроки в Zoom. Других онлайн уроков не было по другим предметам. Учитель русского болела всю первую четверть, и сейчас тоже, заданий нет, уроков нет. История — ссылка в YouTube, биология — ссылка на параграф, химия на связь не выходила, физика дает материал в файлах», — посетовала мама восьмиклассника школы №7 Первоуральска (Свердловская область).

Другая мама школьника высказалась на форуме, что качество преподавания оставляет желать лучшего. «Мой ребенок ученик восьмого класса лицея №135 в Екатеринбурге (Свердловская область). Качество преподавания хуже, чем при очной форме обучения. Часть педагогов, к сожалению, не может дать нормально материал. В общей сложности ребенок на дистанте проводит за компьютером около 7-8 часов, что есть очень большой минус такого обучения», — посетовала она.

Однако не все родители критикуют дистанционное обучение. «Дистант на платформе Microsoft Teams (онлайн-класс для образовательных учреждений — прим.ред.). Сын рад дистанту. Все успевает, все нравится. Ученик восьмого класса лицея №110 в Екатеринбурге. Да, и если нет техники для дистанта, то тоже просили обращаться в школу за планшетом», — отметила женщина.

Редакция URA.RU направила вопросы в департамент образования Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области продлят дистанционное обучение в школах и колледжах на неделю.