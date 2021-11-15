15 ноября 2021
14 ноября 2021
13 ноября 2021

В Перми школьник остановил и задержал грабителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, полиция, полицейский автомобиль
Подросток удерживал грабителя до приезда полиции Фото:

В Кировском районе Перми школьник остановил ограбление. 16-летний подросток удерживал грабителя до прибытия полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

«16-летний школьник увидел, как на улице на женщину напал мужчина и отобрал у нее телефон. Подросток не растерялся и вырвал из рук налетчика чужой гаджет», — сообщает пресс-служба ГУ МВД края. Злоумышленник пытался скрыться с места, но школьник сумел догнать его и удерживал до приезда сотрудников полиции.

Как сообщается, 46-летний подозреваемый ранее уже был судим. Против него возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж). Молодого человека, остановившего грабителя, полицейские планируют наградить.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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