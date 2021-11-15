В Перми школьник остановил и задержал грабителя

Подросток удерживал грабителя до приезда полиции Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кировском районе Перми школьник остановил ограбление. 16-летний подросток удерживал грабителя до прибытия полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

«16-летний школьник увидел, как на улице на женщину напал мужчина и отобрал у нее телефон. Подросток не растерялся и вырвал из рук налетчика чужой гаджет», — сообщает пресс-служба ГУ МВД края. Злоумышленник пытался скрыться с места, но школьник сумел догнать его и удерживал до приезда сотрудников полиции.

Как сообщается, 46-летний подозреваемый ранее уже был судим. Против него возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж). Молодого человека, остановившего грабителя, полицейские планируют наградить.