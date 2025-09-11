Бастрыкин взял на контроль расследование дела о гибели пермского подростка в бетономешалке

Председателю Следственного комитета России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели 17-летнего студента в Пермском крае. Мать погибшего обратилась к Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование на личный контроль.

«В средствах массовой информации сообщается, что 10 сентября в Карагайском районе в результате производственной травмы погиб 17-летний студент. Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Сафонову В. А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении telegram-канала Следственного комитета России. 

Трагедия произошла в Карагайском округе 10 сентября. Возбуждено уголовное дело. Студент агротехникума проходил на производстве практику, сообщали в прокуратуре. Но в учебном заведении говорят, что не отправляли туда студентов. Мать погибшего студента рассказала, что по версии следователей, подросток пытался очистить промышленную бетономешалку от высохшего цемента, а она неожиданно начала работать.

