Бастрыкин взял на контроль расследование дела о гибели пермского подростка в бетономешалке

Председателю Следственного комитета России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели 17-летнего студента в Пермском крае. Мать погибшего обратилась к Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование на личный контроль.
«В средствах массовой информации сообщается, что 10 сентября в Карагайском районе в результате производственной травмы погиб 17-летний студент. Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Сафонову В. А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении telegram-канала Следственного комитета России.
Трагедия произошла в Карагайском округе 10 сентября. Возбуждено уголовное дело. Студент агротехникума проходил на производстве практику, сообщали в прокуратуре. Но в учебном заведении говорят, что не отправляли туда студентов. Мать погибшего студента рассказала, что по версии следователей, подросток пытался очистить промышленную бетономешалку от высохшего цемента, а она неожиданно начала работать.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!