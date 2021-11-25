Замгенпрокурора назвал вероятную причину ЧП на шахте в Кузбассе

Взрыв травмировал людей, которые не смогли выбраться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

Причиной пожара на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области мог стать взрыв метана. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

«Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар», — передает слова Демешина РИА «Новости». Он отметил, что взрыв травмировал людей, которые не смогли выбраться.

Задымление на шахте «Листвяжная» произошло 25 ноября, на момент ЧП там находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 11 горняков, более 40 пострадали, уточняет RT. Спасателям до момента прерывания поисковой операции не удалось обнаружить полости с воздушными пузырями, передает Царьград. Также в МЧС сообщили о гибели трех горноспасателей, которые спустились в шахту на поиски рабочих. В МЧС сообщили, что поисково-спасательные работы в шахте приостановлены до утра, 26 ноября.