Задержан глава компании, обвинивший «Уралхим» в силовом захвате

Причины задержания Андрея Бобкова пока неизвестны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правоохранители задержали исполняющего обязанности гендиректора одного из крупнейших химических заводов — «Тольяттиазота» Андрея Бобкова перед собранием акционеров, которое было инициировано «Уралхимом» Дмитрия Мазепина. Бобков заявлял, что «Уралхим» планировал «рейдерский захват».

Андрея Бобкова задержали правоохранители. В «Тольяттиазоте» сообщили, что адвокаты выясняют причины и обстоятельства произошедшего. «Считаем, что данные действия осуществлены в преддверии завтрашнего внеочередного собрания акционеров (27 ноября 2021 года), инициированного компанией «Уралхим» для незаконной смены совета директоров «Тольяттиазотом» и осуществления силового рейдерского захвата нашего предприятия — прямого конкурента «Уралхима», — цитирует РБК Андрея Бобкова. Представитель «Уралхима» воздержался от комментариев.

До этого Бобков отправил заявление в ФСБ, Следственный комитет и прокуратуру и сообщил «о действиях, направленных на силовой захват предприятия». В «Тольяттиазоте» заявили, что 26 ноября на территорию подъехало несколько машин ОМОНа и Росгвардии, которые заблокировали въезд и выезд машин с завода. Они принудительно выгнали с предприятия сотрудников частной охранной организации «Алмаз» (работает с «Тольяттиазотом»).

«Тольяттиазот» является крупнейшим в мире производителем аммиака. Почти 71% акций компании находится в доверительном управлении Тольяттихимбанка, который принадлежит бизнесмену Сергею Махлаю. Еще 9,97% принадлежат «Уралхиму». В 2019 году Комсомольский районный суда Тольятти обвинил в особо крупном мошенничестве по предварительному сговору бенефициаров «Тольяттиазота» Сергея Махая, его отца Владимира Махая, владельца швейцарской компании Ameropa AG Эндрю Циви, директора его дочернего предприятия Nitrochem Distributions AG Беата Рупрехта, а также экс-гендиректора «Тольяттиазота» Евгения Королева. Потерпевшим выступили «Тольяттиазот» и его миноритарный акционер «Уралхим». Но «Тольяттиазот» не признал эти требования. Уральский олигарх из списка Forbes Дмитрий Мазепин стал гендиректором «Уралхима» в мае 2021 года.

В начале ноября этого года стало известно, что АО «Химактивинвест», акционером которого является структура Мазепина, стало владельцем 9,75% акций «Тольяттиазота». Доля подконтрольного Мазепину «Уралхима» в «Тольяттиазоте» снизилась с 9,98% до 0,23%.

Одной из дочерних компаний «Уралхима» является предприятие «Уралкалий». Его производственные мощности находятся в Пермском крае.