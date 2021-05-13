13 мая 2021
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11 мая 2021

Источник: гендиректора «Уралхима» сменили из-за выборов

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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума, депутаты
Источник: «Уралхим» будет поддерживать на выборах в Госдуму депутата пермского заксобрания Ирину Ивенских Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Уральский олигарх из списка Forbes Дмитрий Мазепин стал гендиректором «Уралхима» для контроля предстоящей избирательной кампании в Госдуму. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, утверждает, что Мазепин оставит пост гендиректора после сентябрьских выборов, до конца 2021 года.

«Мазепин решил сам контролировать все процессы в период избирательной кампании. Ему важно, чтобы в Госдуму прошел нужный для предприятия кандидат. Ведь именно „Уралхим“ будет его спонсировать», — рассказал URA.RU инсайдер. Он утверждает, что речь идет про депутата заксобрания края Ирину Ивенских, которая сейчас участвует в праймериз «Единой России».

В пресс-службе «Уралхима» отказались комментировать URA.RU данную информацию, пояснив, что причины назначения Мазепина гендиректором отражены в официальном пресс-релизе компании. Там сказано, что кадровые изменения произошли в связи с модернизацией бизнеса и непосредственный контроль над предприятием поможет продвижению калийных удобрений на мировом рынке. Ивенских на звонок корреспондента URA.RU не ответила, ее представитель от комментариев воздержался.

URA.RU рассказывало, что за право стать кандидатом в депутаты Госдумы по округу № 61 Ивенских конкурировала с действующим депутатом Госдумы Дмитрием Сазоновым. Интервью URA.RU, где он публично заявил о намерении бороться за мандат, вызвало обеспокоенность у региональных политадминистраторов. После этого Сазонов снял свою кандидатуру с праймериз по одномандатному округу и заявился на праймериз по федеральному списку.

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© Служба новостей «URA.RU»
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