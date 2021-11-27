27 ноября 2021
26 ноября 2021
25 ноября 2021

Пермякам сообщили о реальном росте зарплат в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплаты в Прикамье выросли на 1% Фото:

Пермьстат подсчитал уровень средней заработной плате в регионе. По данным на сентябрь, он составил 44 тысячи 106,2 рубля. Реальные зарплаты в регионе выросли на 1%.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников за сентябрь 2021 года сложилась в размере 44106,2 рубля. По отношению к сентябрю 2020 года ее рост составил 8,6%. Реальная заработная плата в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2020 года увеличилась на 1%», — говорится в отчете Пермьстата.

За январь—сентябрь этого года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 43 тысячи 403,9 рубля, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 7,7%, реальная заработная плата увеличилась на 1,8%. Больше всего зарабатывают пермяки, которые трудятся в области информации и связи — здесь средняя зарплата составила 65,6 тысячи рублей. Меньше всех получают работники гостиниц и общепита — 26,4 тысячи рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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