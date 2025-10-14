Пермяк под атакой ударных дронов и артиллерии помог уничтожить противника на СВО

Уроженец Пермского края, проявил мужество в ходе спецоперации и помог уничтожить вражеский пулеметный расчет. О рядовом по имени Максим, который проходит контрактную службу в 75 отдельном мотострелковом подразделении, рассказали в соцсетях представители волонтерского движения «Вежливые люди». В июле этого года пермяк попал под атаку вражеских дронов и артобстрел, выполняя боевую задачу в составе взвода БПЛА на Покровском направлении.
«Несмотря на атаки FPV-дронов и артиллерийские обстрелы со стороны националистов по району позиции, позицию не покинул. Продолжил выполнение поставленной командиром задачи. Благодаря решительным действиям Максима Алексеевича удалось уничтожить пулеметный расчет в составе трех человек, наведя артиллерию на позиции противника», — говорится в информационном листке, представленном на странице «Вежливых людей» в соцсети «ВКонтакте». Благодаря проявленным пермяком мужеству и стойкости, боевая задача была успешно выполнена. Боец представлен к государственной награде — ордену Жукова.
Ранее URA.RU рассказывало о рядовом из Куеды Айдаре Хатмуллине. В течение нескольких часов военнослужащий отбивался от атак противника, прикрывая штурмовиков в окрестностях города Селидово. Благодаря действиям пермского бойца российские штурмовики без потерь смогли закрепиться на новых рубежах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.