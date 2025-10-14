Пермяк под атакой ударных дронов и артиллерии помог уничтожить противника на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рядовой действовал грамотно и решительно
Рядовой действовал грамотно и решительно Фото:

Уроженец Пермского края, проявил мужество в ходе спецоперации и помог уничтожить вражеский пулеметный расчет. О рядовом по имени Максим, который проходит контрактную службу в 75 отдельном мотострелковом подразделении, рассказали в соцсетях представители волонтерского движения «Вежливые люди». В июле этого года пермяк попал под атаку вражеских дронов и артобстрел, выполняя боевую задачу в составе взвода БПЛА на Покровском направлении.

«Несмотря на атаки FPV-дронов и артиллерийские обстрелы со стороны националистов по району позиции, позицию не покинул. Продолжил выполнение поставленной командиром задачи. Благодаря решительным действиям Максима Алексеевича удалось уничтожить пулеметный расчет в составе трех человек, наведя артиллерию на позиции противника», — говорится в информационном листке, представленном на странице «Вежливых людей» в соцсети «ВКонтакте». Благодаря проявленным пермяком мужеству и стойкости, боевая задача была успешно выполнена. Боец представлен к государственной награде — ордену Жукова.

Ранее URA.RU рассказывало о рядовом из Куеды Айдаре Хатмуллине. В течение нескольких часов военнослужащий отбивался от атак противника, прикрывая штурмовиков в окрестностях города Селидово. Благодаря действиям пермского бойца российские штурмовики без потерь смогли закрепиться на новых рубежах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уроженец Пермского края, проявил мужество в ходе спецоперации и помог уничтожить вражеский пулеметный расчет. О рядовом по имени Максим, который проходит контрактную службу в 75 отдельном мотострелковом подразделении, рассказали в соцсетях представители волонтерского движения «Вежливые люди». В июле этого года пермяк попал под атаку вражеских дронов и артобстрел, выполняя боевую задачу в составе взвода БПЛА на Покровском направлении. «Несмотря на атаки FPV-дронов и артиллерийские обстрелы со стороны националистов по району позиции, позицию не покинул. Продолжил выполнение поставленной командиром задачи. Благодаря решительным действиям Максима Алексеевича удалось уничтожить пулеметный расчет в составе трех человек, наведя артиллерию на позиции противника», — говорится в информационном листке, представленном на странице «Вежливых людей» в соцсети «ВКонтакте». Благодаря проявленным пермяком мужеству и стойкости, боевая задача была успешно выполнена. Боец представлен к государственной награде — ордену Жукова. Ранее URA.RU рассказывало о рядовом из Куеды Айдаре Хатмуллине. В течение нескольких часов военнослужащий отбивался от атак противника, прикрывая штурмовиков в окрестностях города Селидово. Благодаря действиям пермского бойца российские штурмовики без потерь смогли закрепиться на новых рубежах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...