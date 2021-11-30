Челябинка просят прировнять медотвод к QR-коду

Гражданам с медотводом QR — коды планируют выдавать с февраля 2022 года Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Жительница Магнитогорска просит губернатора области Алексея Текслера прировнять медотвод от прививки от коронавируса к QR-коду о вакцинации. По словам автора обращения, нельзя ставить в один ряд противников прививок, и тех, кому они противопоказаны. Как сообщила автор обращения URA.RU свою просьбу она опубликовала в социальных сетях.

«У меня медотвод от прививок. Почему лишают меня права посещать магазины и рынки? Очень прошу разрешить посещение, как минимум магазинов, с медотводом наравне с QR-кодом», — написала Светлана Ч. в группе «А.Л.Текслер, Помоги» во «ВКонтакте».

Женщина рассказала URA.RU, что она получила бессрочный медотвод для прививки от коронавируса из-за случившегося приступа по типу «отек квинке». Получив справку у врача, она зашла на госуслуги. На портале QR-коды выдают только переболевшим коронавирусом, либо поставившим прививку. По словам женщины, граждан с медотводом приравнивают к противникам прививок и ограничивают их в правах.

Женщина добавила, что из-за отсутствия QR-кода она не может купить одежду и обувь детям. На рынок за продуктами ее тоже не пускают. По словам женщины, с посещением магазинов у дома, площадь которых менее 400 квадратных метров, проблем не возникает, но качество товара уступает товарам на рынке.

Решение о приравнивании медотвода к QR-коду о вакцинации от коронавируса должно приниматься на федеральном уровне. По сообщению Минздрава России, с февраля 2022 года гражданам, которые не могут привиться от коронавируса по медицинским показателям, будут выдавать QR-коды. Граждане, у которых уже есть справка от врача с противопоказаниями к применению вакцины, должны будут переоформить документ, чтобы получить QR-код.