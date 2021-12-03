Десять человек, в том числе шестеро детей, отравились выхлопными газами в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии. ЧП произошло в Намском районе республики.
«В селе Тюбя произошло отравление, предположительно, выхлопными газами. Пострадали 10 человек, в том числе шестеро детей», — сообщили в ведомстве со ссылкой на дежурного ЕДДС Намского района.
Девять пострадавших доставлены в больницу, передает ТАСС со ссылкой на главврача Намской центральной районной больницы Ариана Сергеева. Состояние четырех детей и одного взрослого оценивается как средней степени тяжести, у остальных удовлетворительное.
По данным прокуратуры Якутии, в частном доме, где проживают пострадавшие, произошло аварийное отключение электроэнергии. Взрослые включили бензогенератор; отравление, предположительно, вызвано его выхлопами.
Десять человек, в том числе шестеро детей, отравились выхлопными газами в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии. ЧП произошло в Намском районе республики. «В селе Тюбя произошло отравление, предположительно, выхлопными газами. Пострадали 10 человек, в том числе шестеро детей», — сообщили в ведомстве со ссылкой на дежурного ЕДДС Намского района. Девять пострадавших доставлены в больницу, передает ТАСС со ссылкой на главврача Намской центральной районной больницы Ариана Сергеева. Состояние четырех детей и одного взрослого оценивается как средней степени тяжести, у остальных удовлетворительное. По данным прокуратуры Якутии, в частном доме, где проживают пострадавшие, произошло аварийное отключение электроэнергии. Взрослые включили бензогенератор; отравление, предположительно, вызвано его выхлопами.