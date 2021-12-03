Пострадавшие в состоянии средней тяжести доставлены в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Десять человек, в том числе шестеро детей, отравились выхлопными газами в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии. ЧП произошло в Намском районе республики.

«В селе Тюбя произошло отравление, предположительно, выхлопными газами. Пострадали 10 человек, в том числе шестеро детей», — сообщили в ведомстве со ссылкой на дежурного ЕДДС Намского района.

Девять пострадавших доставлены в больницу, передает ТАСС со ссылкой на главврача Намской центральной районной больницы Ариана Сергеева. Состояние четырех детей и одного взрослого оценивается как средней степени тяжести, у остальных удовлетворительное.

По данным прокуратуры Якутии, в частном доме, где проживают пострадавшие, произошло аварийное отключение электроэнергии. Взрослые включили бензогенератор; отравление, предположительно, вызвано его выхлопами.