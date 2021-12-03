Новым главой VK станет Владимир Кириенко

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После ухода Бориса Добродеева VK возглавит Владимир Кириенко Фото:

Первый вице-президент по развитию и управлению бизнесом «Ростелекома» Владимир Кириенко станет новым гендиректором VK Group. Кириенко сменит на посту Бориса Добродеева, возглавлявшего холдинг с 2016 года.

«Сын первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко отвечал в „Ростелекоме“ за цифровую трансформацию компании, развитие сети дата-центров. В компании отказались от комментариев по данной теме», — передает РБК.

Ранее на официальном сайте акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности» («СОГАЗ») сообщалось, что холдинг USM, основателем которого является бизнесмен Алишер Усманов, продал акции VK Group. VK Group является владельцем российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Ему принадлежат сервисы доставки продуктов «Самокат», частично — доставка готовой еды Delivery Club, почта Mail.ru.

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Первый вице-президент по развитию и управлению бизнесом «Ростелекома» Владимир Кириенко станет новым гендиректором VK Group. Кириенко сменит на посту Бориса Добродеева, возглавлявшего холдинг с 2016 года. «Сын первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко отвечал в „Ростелекоме“ за цифровую трансформацию компании, развитие сети дата-центров. В компании отказались от комментариев по данной теме», — передает РБК. Ранее на официальном сайте акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности» («СОГАЗ») сообщалось, что холдинг USM, основателем которого является бизнесмен Алишер Усманов, продал акции VK Group. VK Group является владельцем российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Ему принадлежат сервисы доставки продуктов «Самокат», частично — доставка готовой еды Delivery Club, почта Mail.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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