03 декабря 2021
02 декабря 2021

Свердловчане попросили Путина отменить QR-коды

© Служба новостей «URA.RU»
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Пикет против qr-кодов, обязательной вакцинации. Екатеринбург , сбор подписей, против qr-кода
В Нижнем Тагиле жители вышли на митинг против QR-кодов и обратились к Владимиру Путину Фото:
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Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) собрались на акцию протеста против QR-кодов в Комсомольском сквере. Десятки человек подписали обращение к депутатам свердловского парламента и записали обращение к президенту страны Владимиру Путину.

«Мы, граждане Свердловской области и Нижнего Тагила, желая сохранить единство народа, согласие и мир, просим вас остановить беззаконие, творящееся в стране и на Среднем Урале. Под прикрытием заботы о здоровье, предпринимаются прецедентные меры, направленные на разделение граждан по принципу наличия прививок или куар-кодов. Работодатели массово оставляют без работы людей, принуждая их к вакцинации», — сказала одна из участниц акции, трансляция которой велась на youtube-канале RusNews.

Собравшиеся попросили президента обратить на них внимание. После этого они исполнили хором песню «Священная война». За ходом акции наблюдали полицейские, они не препятствовали собравшимся.

Ранее противники QR-кодов выходили на пикет 28 ноября. На митинге лидер Свердловского облкома КПРФ заявил, что поддерживает протестующих. Кроме коммунистов на собрании присутствовали дед-пикет, журналист Иннокентий Шеремет и неравнодушные жители города. На митинге собирали подписи к главному санврачу области Дмитрию Козловских, водили хороводы и обменивались мнениями о введении QR-кодов.

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Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) собрались на акцию протеста против QR-кодов в Комсомольском сквере. Десятки человек подписали обращение к депутатам свердловского парламента и записали обращение к президенту страны Владимиру Путину. «Мы, граждане Свердловской области и Нижнего Тагила, желая сохранить единство народа, согласие и мир, просим вас остановить беззаконие, творящееся в стране и на Среднем Урале. Под прикрытием заботы о здоровье, предпринимаются прецедентные меры, направленные на разделение граждан по принципу наличия прививок или куар-кодов. Работодатели массово оставляют без работы людей, принуждая их к вакцинации», — сказала одна из участниц акции, трансляция которой велась на youtube-канале RusNews. Собравшиеся попросили президента обратить на них внимание. После этого они исполнили хором песню «Священная война». За ходом акции наблюдали полицейские, они не препятствовали собравшимся. Ранее противники QR-кодов выходили на пикет 28 ноября. На митинге лидер Свердловского облкома КПРФ заявил, что поддерживает протестующих. Кроме коммунистов на собрании присутствовали дед-пикет, журналист Иннокентий Шеремет и неравнодушные жители города. На митинге собирали подписи к главному санврачу области Дмитрию Козловских, водили хороводы и обменивались мнениями о введении QR-кодов.
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