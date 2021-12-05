Фирму из бизнес-империи олигарха Аристова пытаются обанкротить

Компанию семьи Александра Аристова решила обанкротить разорившаяся башкирская фирма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания из Башкортостана подала иск о банкротстве агрофирмы «Ариант», входящей в одноименную группу компаний семьи челябинского миллиардера Александра Аристова. Это следует из данных сервиса СБИС.

«ООО „Уфанефтеопт“ в лице конкурсного управляющего уведомляет о том, что ООО „Агрофирма Ариант“ обладает признаками несостоятельности, что является основанием для введения в его отношении процедуры банкротства. „Уфанефтеопт“ намерено обратиться в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании ООО „Агрофирма Ариант“ несостоятельным (банкротом)», — говорится в размещенном на СБИС официальном уведомлении.

В пресс-службе ГК «Ариант» от комментариев воздержались. Связаться с ООО «Уралнефтеопт» оперативно не удалось. В начале года «Уралнефтеопт» судился с агрофирмой «Ариант», требуя взыскать с нее почти 11 млн рублей. Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск частично — в размере около 3,4 млн рублей.

Собственниками агрофирмы являются Елена и Александр Кретовы — дочь и зять миллиардера из списка Forbes Александра Аристова. Согласно последнему рейтингу Forbes, после раздела в 2020 году бизнес-активов со своим партнером Юрием Антиповым Аристов вместе с семьей поднялся со 197-го места в списке богатейших людей России до 196-го. Его состояние оценили в 650 млн долларов, а доходы выросли на 250 миллионов долларов.